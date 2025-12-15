A empresa Nutricesta, responsável pela distribuição das cestas, estará fechada nos dias 24, 25 e 26/12 devido ao Natal; e nos dias 31/12, 01 e 02/01/2026 pelas festividades de Ano Novo.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Governo, definiu o calendário de entrega das cestas básicas aos servidores no mês de dezembro. A entrega terá início dia 18/12/2025 e segue até o dia 09/01/2026.

Os servidores inativos e pensionistas que residem no estado de São Paulo receberão suas cestas em casa, também entre os dias 18/12 até 09/01. Os aposentados e pensionistas que, eventualmente, não receberem a cesta em suas casas, poderão retirar nos dias 10, 12 e 13/01/2026.

A entrega domiciliar foi implantada com o objetivo de facilitar o acesso dos servidores aposentados e pensionistas ao recebimento da cesta, solucionando problemas de logística e garantindo mais comodidade, respeito e dignidade a eles, além de tornar todo o processo mais eficiente.

A retirada da cesta deverá ser feita no posto drive-thru da empresa Nutricesta, localizado na rua José Pinto de Almeida, 1.634, no Centro, e somente será realizada mediante apresentação do cartão. Os dias e horários para a retirada são: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.



Confira o calendário com as datas abaixo: