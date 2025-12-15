A Prefeitura de Piracicaba publica hoje, segunda-feira, 15/12, a abertura da licitação, na modalidade concorrência eletrônica, para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de porte 5, com área construída mínima de 1.321 m², na região do bairro Pompeia, na avenida Pompeia, próximo ao número 248. A obra será realizada com recursos do governo federal, com valor estimado de R$ 5.313.594,74.
O anúncio da veba foi feito em setembro pela deputada estadual Professora Bebel (PT).
Piracicaba foi contemplada com a nova unidade por meio do Novo PAC Saúde 2025, do Governo Federal.
“A construção desta UBS de porte 5 representa um avanço importante para a saúde pública de Piracicaba. Trabalhamos para garantir os recursos junto ao Governo Federal porque sabemos da necessidade de ampliar e qualificar os serviços oferecidos à população, especialmente em regiões que aguardam há anos por uma estrutura deste porte”, destacou o prefeito Helinho Zanatta.
A UBS de porte 5, que tem capacidade para atender população estimada em aproximadamente 15 mil pessoas, é considerada uma unidade de grande porte, com diferenciais importantes em relação às estruturas convencionais. O projeto prevê a distribuição da estrutura organizacional em núcleos temáticos, alinhados às diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), além de integrar premissas de sustentabilidade, como reutilização de água e prioridade para iluminação natural.
Com o aumento da área construída, novos ambientes assistenciais e de apoio foram agregados para ampliar o acesso da população, aumentar a eficiência nos serviços e melhorar a integração entre as equipes de saúde.
O vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sergio Pacheco, destaca que “a nova unidade vai elevar o padrão da atenção primária em Piracicaba, com um projeto moderno, acolhedor e estruturado para oferecer mais conforto, resolutividade e eficiência nos atendimentos. É uma conquista importante para a rede municipal e reafirma nosso compromisso com uma saúde pública preparada para responder às necessidades da população”.
A implantação da UBS de porte 5 na região do Pompeia será um marco na ampliação da atenção primária à saúde em Piracicaba, garantindo atendimento mais qualificado e ampliado aos usuários do sistema público.