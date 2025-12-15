A Prefeitura de Piracicaba publica hoje, segunda-feira, 15/12, a abertura da licitação, na modalidade concorrência eletrônica, para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de porte 5, com área construída mínima de 1.321 m², na região do bairro Pompeia, na avenida Pompeia, próximo ao número 248. A obra será realizada com recursos do governo federal, com valor estimado de R$ 5.313.594,74.

O anúncio da veba foi feito em setembro pela deputada estadual Professora Bebel (PT).

Piracicaba foi contemplada com a nova unidade por meio do Novo PAC Saúde 2025, do Governo Federal.