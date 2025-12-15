O calendário de vencimento do IPVA 2026 estabelece datas específicas para o pagamento do imposto, tanto à vista quanto parcelado, de acordo com o número final da placa do veículo. Para os veículos com placas de final 1, o vencimento ocorre no dia 12; final 2, no dia 13; final 3, no dia 14; final 4, no dia 15; final 5, no dia 16; final 6, no dia 19; final 7, no dia 20; final 8, no dia 21; final 9, no dia 22; e final 0, no dia 23.

Os proprietários que optarem pelo parcelamento deverão realizar os pagamentos de janeiro a maio, sempre nas mesmas datas de vencimento estabelecidas para o pagamento integral em janeiro, conforme o final da placa. O número de parcelas varia de acordo com o valor do imposto devido. Para dividir o IPVA em cinco parcelas, o valor deve ser igual ou superior a 10 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesp). Quando o valor do imposto estiver abaixo desse limite, o parcelamento passa a ser feito em quatro parcelas para valores de até 8 Ufesp e em três parcelas para valores menores. Impostos inferiores a 6 Ufesp não podem ser parcelados.

Além do parcelamento, o contribuinte também pode optar pelo pagamento à vista no mês de fevereiro, sem desconto, respeitando igualmente o calendário de vencimento definido pelo número final da placa do veículo.