Pauline Potter, conhecida internacionalmente por ter sido considerada a mulher mais gorda do mundo, morreu aos 62 anos. A informação foi confirmada pelo filho dela, Dillon, por meio de um vídeo.

No vídeo, intitulado em inglês “Notícias lamentáveis”, Dillon explicou que a mãe faleceu no Dia de Ação de Graças, em 27 de novembro, em decorrência de complicações de saúde causadas por um grave acidente de carro ocorrido no início do ano. O veículo em que os dois estavam colidiu com um caminhão parado no meio da estrada, sem os faróis ligados. “Minha mãe tentou desviar, mas o lado do passageiro do carro bateu na lateral do caminhão e nos fez girar completamente. Quando paramos, estávamos virados para o lado oposto da estrada. No momento do impacto, estávamos a 80 km/h”, declarou o rapaz.

