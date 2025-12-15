Pauline Potter, conhecida internacionalmente por ter sido considerada a mulher mais gorda do mundo, morreu aos 62 anos. A informação foi confirmada pelo filho dela, Dillon, por meio de um vídeo.
No vídeo, intitulado em inglês “Notícias lamentáveis”, Dillon explicou que a mãe faleceu no Dia de Ação de Graças, em 27 de novembro, em decorrência de complicações de saúde causadas por um grave acidente de carro ocorrido no início do ano. O veículo em que os dois estavam colidiu com um caminhão parado no meio da estrada, sem os faróis ligados. “Minha mãe tentou desviar, mas o lado do passageiro do carro bateu na lateral do caminhão e nos fez girar completamente. Quando paramos, estávamos virados para o lado oposto da estrada. No momento do impacto, estávamos a 80 km/h”, declarou o rapaz.
Pauline Potter entrou para o Guinness, o “livro dos recordes”, em 2011 como “a mulher mais gorda do mundo” - ela pesava 307 quilos. Em 2015, aos 51 anos, participou do programa Quilos Mortais, onde iniciou sua jornada de emagrecimento. Em 2022, a ex-participante revelou que já havia perdido 101 kg, tornando-se símbolo de luta e transformação.