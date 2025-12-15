O Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae) informou que a visitação pública ao Aquário Municipal está temporariamente suspensa em razão dos danos causados pelo forte temporal registrado na tarde da última sexta-feira (12).
VEJA MAIS:
Segundo comunicado divulgado pelo órgão, a estrutura do aquário, localizado no Parque do Mirante, foi afetada pela queda de diversas árvores no entorno do espaço, derrubadas pelos ventos intensos durante a chuva. Equipes do Semae já realizam as intervenções necessárias para a recuperação da área, e a expectativa é de que a reabertura ocorra o mais breve possível.
Para mais informações, o telefone de contato é (19) 3403-9611.
O temporal provocou transtornos em diferentes regiões da cidade, com registro de quedas de árvores, galhos sobre vias públicas e impactos pontuais na rede elétrica e no trânsito. A prefeitura mobilizou equipes para a liberação de ruas e avaliação de riscos, conforme já divulgado anteriormente. A orientação à população é manter atenção redobrada após episódios de chuva forte, evitando áreas com árvores comprometidas e situações de risco.