O Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae) informou que a visitação pública ao Aquário Municipal está temporariamente suspensa em razão dos danos causados pelo forte temporal registrado na tarde da última sexta-feira (12).

Segundo comunicado divulgado pelo órgão, a estrutura do aquário, localizado no Parque do Mirante, foi afetada pela queda de diversas árvores no entorno do espaço, derrubadas pelos ventos intensos durante a chuva. Equipes do Semae já realizam as intervenções necessárias para a recuperação da área, e a expectativa é de que a reabertura ocorra o mais breve possível.