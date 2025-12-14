Um momento de lazer acabou virando susto e correria neste domingo (14) no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba. Um homem mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros após pular de uma ponte para se banhar no Rio Corumbataí, nas proximidades do Pague Menos.

Durante o salto, ele machucou a perna e não conseguiu sair da água. Sem forças para alcançar a margem, o homem acabou se abrigando em um trecho de mato que fica ilhado no meio do rio, o que chamou a atenção de quem passava pelo local.