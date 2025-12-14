15 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Homem salta de ponte no Corumbataí e é resgatado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Dani _Acorda Piracicaba
Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram o homem.
Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram o homem.

  Um momento de lazer acabou virando susto e correria neste domingo (14) no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba. Um homem mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros após pular de uma ponte para se banhar no Rio Corumbataí, nas proximidades do Pague Menos.

VEJA MAIS

Durante o salto, ele machucou a perna e não conseguiu sair da água. Sem forças para alcançar a margem, o homem acabou se abrigando em um trecho de mato que fica ilhado no meio do rio, o que chamou a atenção de quem passava pelo local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate. A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi retirada em segurança. Apesar do susto e da tensão, ninguém ficou gravemente ferido.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários