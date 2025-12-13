Uma grande quantidade de sujeira descendo pelo Rio Piracicaba chamou a atenção e causou espanto entre moradores e turistas neste sábado (13), na região da Rua do Porto, um dos principais pontos turísticos da cidade.
Galhos de árvores, plásticos, entulho, grande volume de lixo e até animais mortos foram vistos sendo arrastados pela correnteza desde as primeiras horas da manhã. A cena evidencia o aumento significativo da vazão do rio, provocado pelas fortes chuvas registradas ontem e hoje em toda a região, mas sem o mínimo risco de transbordamento.
Com a força da água, tudo o que estava às margens acabou sendo levado, formando um verdadeiro rastro de destruição natural. O fenômeno atraiu curiosos e ampliou o movimento ao longo da orla da Rua do Porto, onde muitas pessoas pararam para observar a passagem da enxurrada.
As autoridades seguem monitorando a situação.