14 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CENA CHOCANTE

Enxurrada de lixo no rio Piracicaba assusta moradores e turistas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A sujeira que desceu o rio impressionou moradores e turistas.
A sujeira que desceu o rio impressionou moradores e turistas.

 Uma grande quantidade de sujeira descendo pelo Rio Piracicaba chamou a atenção e causou espanto entre moradores e turistas neste sábado (13), na região da Rua do Porto, um dos principais pontos turísticos da cidade.

VEJA MAIS

Galhos de árvores, plásticos, entulho, grande volume de lixo e até animais mortos foram vistos sendo arrastados pela correnteza desde as primeiras horas da manhã. A cena evidencia o aumento significativo da vazão do rio, provocado pelas fortes chuvas registradas ontem e hoje em toda a região, mas sem o mínimo risco de transbordamento.

Com a força da água, tudo o que estava às margens acabou sendo levado, formando um verdadeiro rastro de destruição natural. O fenômeno atraiu curiosos e ampliou o movimento ao longo da orla da Rua do Porto, onde muitas pessoas pararam para observar a passagem da enxurrada.

 As autoridades seguem monitorando a situação.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários