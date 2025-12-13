Uma sequência de pancadas de chuva atingiu Piracicaba na tarde deste sábado (13) e chamou a atenção dos moradores. Uma nuvem densa e volumosa avançou rapidamente sobre a cidade, escurecendo o céu e fazendo com que prédios praticamente desaparecessem durante o momento mais intenso do temporal.
Apesar da chegada repentina das nuvens acompanhadas por rajadas de vento, a chuva caiu de forma moderada a forte por um curto período. A cena assustou muitos piracicabanos, que temeram a repetição da tempestade registrada na sexta-feira (12).
No entanto, a precipitação foi intensa e rápida, suficiente para molhar ruas e avenidas e aliviar o calor, sem registro de danos ou transtornos pela cidade. A chuva também contribuiu para a natureza, trazendo alívio após dias de tempo abafado.
A previsão indica que novas pancadas de chuva podem ocorrer ao longo deste sábado em Piracicaba e região.