Em celebração aos 55 anos da Unimed Piracicaba, a Medicina Preventiva reforça seu papel essencial na promoção da saúde e do bem-estar. Somente neste ano, o setor registrou mais de 50 mil atendimentos, entre atividades em grupo e acompanhamentos individuais, ampliando sua atuação com foco no cuidado integral. Atualmente, são 17 programas de promoção de saúde, desenvolvidos para diferentes públicos e necessidades.

“Ao completar 55 anos, reafirmamos um dos pilares mais importantes da nossa Cooperativa: cuidar antes que a doença apareça. A Medicina Preventiva representa nosso compromisso com uma saúde mais humana, próxima e contínua. Quando acompanhamos nossos beneficiários de forma preventiva, oferecemos mais do que atendimento — entregamos acolhimento, orientação e qualidade de vida. É assim que construímos, dia após dia, um futuro mais saudável para toda a nossa comunidade”, disse o presidente Carlos Joussef.

Entre os destaques de atendimento em grupo estão o Crescer Saudável, que incentiva crianças de 8 a 12 anos a adotarem hábitos saudáveis; o NutriDelas, acompanhamento nutricional voltado para mulheres de 40 a 65 anos; o Acompanhamento Pós-Bariátrico, que auxilia beneficiários na manutenção de rotinas adequadas após a cirurgia bariátrica; o Monitoramento de Saúde, grupo de acompanhamento nutricional direcionado às pessoas com doenças crônicas; e o programa de Apresentação Alimentar, que orienta famílias com crianças de 0 a 2 anos na formação de uma alimentação equilibrada desde cedo. “Além desses e outros grupos, a Medicina Preventiva oferece atendimentos individuais e ações contínuas voltadas à prevenção de agravos e ao estímulo de práticas saudáveis”, completou o dirigente.

Todo esse trabalho é realizado por uma equipe interdisciplinar formada por profissionais de enfermagem, serviço social, fisioterapia, fonoaudiologia, educação física, nutrição e psicologia, que atuam de forma integrada para garantir um cuidado completo aos beneficiários. Com essa estrutura e um olhar atento às diferentes fases da vida, a Unimed Piracicaba reafirma o compromisso de oferecer um cuidado mais humano, preventivo e transformador.

“Investimos em promoção da saúde porque acreditamos que cuidar bem é construir um futuro mais saudável para todos”, finalizou Joussef.