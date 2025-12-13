Entre os principais projetos em andamento está o Centro de Prevenção, Reabilitação e Terapias, concebido para integrar ações preventivas, reabilitação física, terapias especializadas e acompanhamento multidisciplinar. Com 8,5 mil metros quadrados, o espaço foi planejado para fortalecer o cuidado contínuo e reduzir agravos em saúde, concentrando em um único espaço serviços que promovem qualidade de vida, recuperação funcional e bem-estar dos pacientes.

“Ao completar 55 anos de história, a Unimed Piracicaba vive um dos ciclos mais consistentes de expansão física e assistencial desde sua fundação. O conjunto de investimentos em novas estruturas reflete um planejamento de longo prazo voltado à ampliação do acesso, à qualificação do cuidado e à preparação da Cooperativa para os desafios atuais e futuros da saúde”, completou Joussef.

Outro avanço estratégico é o Pronto Atendimento da Criança (PAC), estrutura exclusiva voltada ao atendimento pediátrico de urgência e emergência. Com 2 mil metros quadrados, o projeto nasce da necessidade de oferecer um ambiente adequado às especificidades do público infantil, com fluxo assistencial próprio, equipes capacitadas e estrutura humanizada, garantindo segurança, agilidade e conforto para crianças e familiares.

O Centro de Diagnóstico por Imagem representa um salto na capacidade tecnológica da Cooperativa, reunindo equipamentos de última geração e ampliando a oferta de exames com maior precisão diagnóstica e menor tempo de espera. A centralização dos serviços de Imagem contribui para diagnósticos mais rápidos, decisões clínicas mais ágeis e integração com as demais etapas do cuidado assistencial.

Complementando esse movimento, a Cooperativa avança com o projeto do novo Hospital Unimed, concebido para atender à crescente demanda da cidade e da região. A nova unidade hospitalar amplia leitos, moderniza fluxos assistenciais e incorpora soluções tecnológicas desde a concepção do espaço, consolidando um modelo de hospital mais eficiente, integrado e preparado para a medicina de alta complexidade.