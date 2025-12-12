A forte chuva que atingiu Piracicaba na tarde desta sexta-feira (12) mobilizou uma ampla força-tarefa da Prefeitura para amenizar os danos causados pelos ventos e pelo acumulado de 15,66 milímetros de precipitação em cerca de 1h30, segundo o pluviômetro da Defesa Civil. Pelo menos quinze pontos da cidade registraram quedas de árvores e houve alagamento no bairro Morumbi, na rua Dr. Jorge Augusto da Silveira.

As equipes das Secretarias de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Segurança, Trânsito e Transportes, Agricultura e Meio Ambiente, junto da Defesa Civil, Guarda Civil, CPFL e Corpo de Bombeiros, atuam desde o início da tarde no atendimento às ocorrências. “Estamos com todas as nossas equipes nas ruas, além das terceirizadas, e vamos trabalhar ininterruptamente para amenizar os estragos da chuva”, afirmou o secretário de Obras, Luciano Celêncio. Segundo ele, vários postes caíram após árvores atingirem a rede elétrica, e o trabalho seguirá no fim de semana, se necessário.