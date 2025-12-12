A forte chuva que atingiu Piracicaba na tarde desta sexta-feira (12) mobilizou uma ampla força-tarefa da Prefeitura para amenizar os danos causados pelos ventos e pelo acumulado de 15,66 milímetros de precipitação em cerca de 1h30, segundo o pluviômetro da Defesa Civil. Pelo menos quinze pontos da cidade registraram quedas de árvores e houve alagamento no bairro Morumbi, na rua Dr. Jorge Augusto da Silveira.
As equipes das Secretarias de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Segurança, Trânsito e Transportes, Agricultura e Meio Ambiente, junto da Defesa Civil, Guarda Civil, CPFL e Corpo de Bombeiros, atuam desde o início da tarde no atendimento às ocorrências. “Estamos com todas as nossas equipes nas ruas, além das terceirizadas, e vamos trabalhar ininterruptamente para amenizar os estragos da chuva”, afirmou o secretário de Obras, Luciano Celêncio. Segundo ele, vários postes caíram após árvores atingirem a rede elétrica, e o trabalho seguirá no fim de semana, se necessário.
Os registros de quedas de árvores abrangem vias como a avenida Limeira (em frente à FOP), avenida Oswaldo Cruz, avenida Maurice Allain, rua do Rosário, rua Dona Maria Elisa, avenida Luiz de Queiroz, avenida Barão de Serra Negra, rua Dr. Jorge Augusto da Silveira, rua Edu Chaves, rua Saldanha Marinho, além do Parque da Rua do Porto. No Parque do Mirante e na região da Praça da Matriz, na Vila Rezende, também houve queda de postes e árvores.
Até as 17h50, não havia registro de vítimas. A prioridade das equipes é remover árvores que atingiram residências, bloquearam vias ou caíram sobre redes de energia. A quantidade total de ocorrências segue em levantamento.
Trânsito afetado
A queda de energia comprometeu o funcionamento de semáforos na avenida Dona Francisca até as 18h30, especialmente nos cruzamentos com a avenida Limeira, rua Dr. Morato, rua Mário Define, rua Jerônimo Galo, rua Dr. João Tedesco, avenida Manoel Conceição e avenida Barão de Serra Negra.
Aquário Municipal fechado
Com danos causados pelo vento na região do Parque do Mirante, o Aquário Municipal permanecerá fechado neste sábado (13/12) e domingo (14/12) para manutenção.
Orientações da Defesa Civil
A Defesa Civil reforça a importância de evitar áreas alagadas, estacionar longe de árvores e obras, e ter atenção a quedas de postes e fiação. Para receber alertas meteorológicos, basta enviar o CEP para 40199. Informações adicionais estão em spalerta.sp.gov.br.
Em situações de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Defesa Civil pelo 199.