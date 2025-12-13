Reconhecido internacionalmente, o HoLEP é um procedimento minimamente invasivo indicado para o tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB). A técnica utiliza laser de holmium para remover o tecido prostático que causa obstrução urinária, oferecendo maior precisão cirúrgica, menor sangramento e recuperação mais rápida quando comparada aos métodos tradicionais.

“Cada nova tecnologia incorporada ao Hospital Unimed Piracicaba nasce do compromisso com um cuidado mais seguro, resolutivo e centrado no paciente. A implantação do sistema HoLEP representa um avanço importante na urologia, alinhado às melhores práticas da medicina moderna e à nossa missão de entregar qualidade assistencial à população”. A afirmação é do presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, ao destacar a introdução da técnica Holmium Laser Enucleation of the Prostate (HoLEP) no complexo hospitalar da Cooperativa.

A implantação do HoLEP no Hospital Unimed Piracicaba amplia o portfólio de procedimentos de alta complexidade da Instituição e fortalece a urologia como uma das especialidades estratégicas da assistência hospitalar. Entre os principais benefícios ao paciente estão a redução do tempo de internação, menor necessidade de transfusão sanguínea e melhora significativa dos sintomas urinários, com resultados duradouros.

“Avançamos de forma responsável, investindo em tecnologias que realmente impactam a qualidade de vida das pessoas. O HoLEP soma-se a outras iniciativas de inovação assistencial e reforça nossa busca permanente por soluções eficazes, seguras e baseadas em evidências”, completou o dirigente.

Com a nova técnica, o HU reafirma seu posicionamento como referência regional em procedimentos urológicos e consolida um modelo de atenção à saúde que une conhecimento médico, tecnologia de ponta e cuidado humanizado.