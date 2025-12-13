“Celebrar 55 anos de história é, ao mesmo tempo, um exercício de gratidão e de responsabilidade. Olhamos para o caminho percorrido com orgulho, mas, sobretudo, seguimos atentos ao futuro que estamos construindo. Em 2025, avançamos de forma consistente para consolidar uma Unimed Piracicaba ainda mais moderna, humana e preparada para os novos desafios da saúde, sem jamais perder nossa essência: o cuidado com as pessoas”. A reflexão é do presidente da Cooperativa, Carlos Joussef, ao destacar um ano marcado por inovação, investimentos estruturais e avanços tecnológicos que reforçam a solidez da Instituição e sua capacidade permanente de evoluir em sintonia com a sociedade.
VEJA MAIS:
- Temporal causa alagamentos e quedas de árvores em Piracicaba
- Força-tarefa atua após temporal derrubar árvores em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Fundada em 14 de dezembro de 1970, a Unimed Piracicaba chega a este novo marco histórico como referência regional em assistência à saúde, resultado de uma trajetória construída sobre os princípios do cooperativismo médico, da confiança da comunidade e da busca contínua pela excelência. Em 2025, esse compromisso se materializou em um amplo conjunto de projetos estratégicos, com foco especial na transformação digital, na eficiência operacional e na qualificação da experiência do paciente e dos colaboradores.
No Hospital Unimed Piracicaba, a modernização dos processos ganhou ritmo com a digitalização do Centro Cirúrgico e com o avanço do projeto ASO Sem Papel, que fortaleceu a gestão documental no ambulatório de saúde ocupacional. São iniciativas que reduzem etapas burocráticas, aumentam a segurança da informação e tornam o cuidado mais fluido do ponto de vista assistencial e administrativo.
A jornada do paciente também passou por uma profunda transformação, integrando tecnologia e acolhimento desde o primeiro contato. A implantação dos Totens de Autoatendimento para internações, pronto atendimento, exames, ambulatórios especializados e unidades como o Health Life inaugurou um novo modelo de recepção, mais ágil, padronizado e seguro. Esse movimento foi potencializado pela migração do aplicativo Unimed para uma plataforma mais moderna, capaz de integrar dados em tempo real e ampliar a conexão entre paciente, equipes assistenciais e sistemas internos.
Na área clínica, o investimento em cirurgia robótica reafirma o compromisso da Cooperativa com a inovação médica, a formação continuada dos profissionais e a oferta de procedimentos cada vez mais seguros, precisos e alinhados às melhores práticas da medicina contemporânea.
Os avanços também se estenderam à gestão corporativa. A implantação do BI Totvs consolidou a cultura de dados e inteligência estratégica, apoiando decisões mais assertivas. A informatização do setor comercial, a revitalização do sistema de PABX, a adoção de novos relógios de ponto e a ampliação das ferramentas de gestão contribuíram para processos mais eficientes, transparentes e integrados.
Outro eixo relevante em 2025 foi o fortalecimento das soluções digitais voltadas à promoção da saúde e ao cuidado contínuo. Iniciativas como o Chatbot Corpo e Mente e as ações da Medicina Preventiva ampliaram o acesso à informação, ao acompanhamento e à orientação em saúde, enquanto o Telemonitoramento se consolidou como um importante aliado da assistência presencial, ampliando o alcance do cuidado e fortalecendo o vínculo com os pacientes.
Atenta ao cenário nacional, a Unimed Piracicaba também avançou na adequação de seus sistemas à Reforma Tributária, reforçando sua preparação para mudanças estruturais e assegurando sustentabilidade no médio e longo prazos. “Para nós, inovação não se resume à tecnologia. Ela está diretamente ligada à segurança, à eficiência e, principalmente, à humanização do cuidado. Cada projeto implantado reflete a Unimed de hoje e, ao mesmo tempo, constrói a Unimed de amanhã”, reforçou o dirigente.
Ao atingir 55 anos, a Unimed Piracicaba reafirma seu compromisso com médicos cooperados, colaboradores, parceiros e com toda a comunidade. Uma trajetória sólida, sustentada pela confiança, pela responsabilidade social e pela capacidade de se reinventar, que segue evoluindo para oferecer uma saúde cada vez mais integrada, acessível e sustentável, preparada para responder aos desafios do presente e às oportunidades do futuro.