“Celebrar 55 anos de história é, ao mesmo tempo, um exercício de gratidão e de responsabilidade. Olhamos para o caminho percorrido com orgulho, mas, sobretudo, seguimos atentos ao futuro que estamos construindo. Em 2025, avançamos de forma consistente para consolidar uma Unimed Piracicaba ainda mais moderna, humana e preparada para os novos desafios da saúde, sem jamais perder nossa essência: o cuidado com as pessoas”. A reflexão é do presidente da Cooperativa, Carlos Joussef, ao destacar um ano marcado por inovação, investimentos estruturais e avanços tecnológicos que reforçam a solidez da Instituição e sua capacidade permanente de evoluir em sintonia com a sociedade.

Fundada em 14 de dezembro de 1970, a Unimed Piracicaba chega a este novo marco histórico como referência regional em assistência à saúde, resultado de uma trajetória construída sobre os princípios do cooperativismo médico, da confiança da comunidade e da busca contínua pela excelência. Em 2025, esse compromisso se materializou em um amplo conjunto de projetos estratégicos, com foco especial na transformação digital, na eficiência operacional e na qualificação da experiência do paciente e dos colaboradores.