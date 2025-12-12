Os Estados Unidos removeram o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e a empresa familiar Lex da lista de sanções da Lei Global Magnitsky. A atualização, divulgada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), ligado ao Departamento do Tesouro americano, não detalhou os motivos da mudança.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O recuo provocado pela exclusão reacendeu tensões políticas. Minutos após o anúncio, o deputado autoexilado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista Paulo Figueiredo divulgaram uma nota conjunta lamentando a medida e afirmando que o Brasil perdeu uma “janela de oportunidade” para pressionar o ministro. Eles atribuem isso à “falta de coesão interna” e ao baixo apoio às iniciativas conduzidas no exterior.