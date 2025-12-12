13 de dezembro de 2025
VÍDEO: Carlos Bolsonaro mostra estado crítico do pai; VEJA

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) provocou forte repercussão nesta sexta-feira (12) ao tornar público um vídeo que mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro dormindo enquanto enfrenta sucessivas crises de soluço. O registro, segundo ele, seria de uso privado, mas acabou divulgado por considerar inviável “ignorar a realidade” da condição de saúde do pai.

Carlos afirma que Bolsonaro exige acompanhamento permanente e que episódios recentes indicam um quadro clínico mais delicado. Ele descreve situações “muito mais graves” do que as captadas no vídeo e alerta para riscos imediatos à vida do ex-chefe do Executivo caso não receba cuidados especializados durante todo o dia.

Entre as preocupações destacadas pelo vereador está o refluxo intenso, que, segundo ele, aumenta a possibilidade de broncoaspiração. “Se ele broncoaspirar por causa do refluxo constante, vai morrer”, escreveu ao reforçar a necessidade de ambiente controlado e assistência médica contínua.

A publicação ocorre em um momento politicamente sensível. Na mesma semana, a Câmara dos Deputados aprovou o PL da Dosimetria (2.162/2023), que modifica o cálculo de penas para crimes cometidos em conjunto e reduz percentuais necessários para progressão de regime em determinados casos. O texto, que segue agora para análise do Senado, pode ter impacto direto em processos relacionados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 — investigações que envolvem Bolsonaro e aliados.

