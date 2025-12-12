O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) provocou forte repercussão nesta sexta-feira (12) ao tornar público um vídeo que mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro dormindo enquanto enfrenta sucessivas crises de soluço. O registro, segundo ele, seria de uso privado, mas acabou divulgado por considerar inviável “ignorar a realidade” da condição de saúde do pai.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Carlos afirma que Bolsonaro exige acompanhamento permanente e que episódios recentes indicam um quadro clínico mais delicado. Ele descreve situações “muito mais graves” do que as captadas no vídeo e alerta para riscos imediatos à vida do ex-chefe do Executivo caso não receba cuidados especializados durante todo o dia.