O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) provocou forte repercussão nesta sexta-feira (12) ao tornar público um vídeo que mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro dormindo enquanto enfrenta sucessivas crises de soluço. O registro, segundo ele, seria de uso privado, mas acabou divulgado por considerar inviável “ignorar a realidade” da condição de saúde do pai.
VEJA MAIS:
- Temporal causa alagamentos e quedas de árvores em Piracicaba
- Audiência sobre aumento de IPTU gera confusão em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Carlos afirma que Bolsonaro exige acompanhamento permanente e que episódios recentes indicam um quadro clínico mais delicado. Ele descreve situações “muito mais graves” do que as captadas no vídeo e alerta para riscos imediatos à vida do ex-chefe do Executivo caso não receba cuidados especializados durante todo o dia.
Entre as preocupações destacadas pelo vereador está o refluxo intenso, que, segundo ele, aumenta a possibilidade de broncoaspiração. “Se ele broncoaspirar por causa do refluxo constante, vai morrer”, escreveu ao reforçar a necessidade de ambiente controlado e assistência médica contínua.
A publicação ocorre em um momento politicamente sensível. Na mesma semana, a Câmara dos Deputados aprovou o PL da Dosimetria (2.162/2023), que modifica o cálculo de penas para crimes cometidos em conjunto e reduz percentuais necessários para progressão de regime em determinados casos. O texto, que segue agora para análise do Senado, pode ter impacto direto em processos relacionados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 — investigações que envolvem Bolsonaro e aliados.
Eu não pretendia tornar público um vídeo que expõe meu pai em mais uma situação terrível como os reflexos da facada que levou de antigo integrante do PSOL - o fato exposto registrado antes da sua prisão arbitrária se faz necessário e me dilacera de forma que não sei explicar -… pic.twitter.com/zzAYDddGpv— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 12, 2025