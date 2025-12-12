As imagens mostram o rapaz parado à beira de uma formação rochosa estreita, segurando o celular e se preparando para a foto. Ao olhar para baixo, ele perde o equilíbrio, escorrega e desaparece no desfiladeiro. A gravação captura o exato momento em que o solo cede sob seus pés.

Um passeio turístico na Montanha Huaying, em Guang’an, na China, terminou em susto após um jovem despencar de um penhasco enquanto tentava registrar uma selfie. O episódio, ocorrido no último domingo (07), foi filmado por outro visitante e rapidamente ganhou repercussão internacional.

Outros turistas que testemunharam a cena correram até a borda do penhasco para tentar localizar o jovem, mas não conseguiram avistá-lo. As autoridades chinesas estimam que ele tenha caído cerca de 15 metros após a queda inicial, rolando pela encosta.

Apesar da altura — o trecho da montanha tem aproximadamente 40 metros — o turista sobreviveu quase ileso. Nas redes sociais, onde relatou o ocorrido, ele afirmou ter tido “muita sorte”. “Pensei que fosse morrer quando as pedras começaram a desabar comigo. É um milagre estar vivo. Quero aproveitar a vida daqui para frente”, escreveu.

A repercussão nas plataformas digitais foi imediata. Usuários criticaram o comportamento arriscado: “Por que colocar a própria vida em risco por uma foto?”, questionou uma internauta. Outros apontaram o uso excessivo do celular como fator decisivo no acidente.