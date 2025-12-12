A Prefeitura de Piracicaba realiza neste sábado (13), às 18h30, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas, o Festival de Ginástica Acrobática, que encerra as atividades da modalidade em 2025 oferecidas pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.
A ginástica acrobática é praticada por meninos e meninas e consiste na execução de exercícios sem aparelhos, com foco em controle corporal, equilíbrio, força e flexibilidade. Durante o ano, os participantes treinaram no Ginásio Walter Ferreira da Silva, no Jaraguá, e disputaram competições oficiais.
Segundo a professora Maria Dilailça Ferreira, o festival é voltado às turmas de iniciação e aos níveis 1 e 2, com atletas de 5 a 18 anos, e contará com a presença de familiares. A organização é da Secretaria de Esportes, com coordenação de Maria Dilailça e da professora Juliana Cordeiro Santos.
Destaque em 2025
A equipe de ginástica acrobática do Programa Desporto de Base (PDB), mantido pela Prefeitura, conquistou pódios no Troféu e na Copa São Paulo da modalidade, realizados em outubro em Guarulhos, sob organização da Federação Paulista de Ginástica. A delegação piracicabana levou 39 atletas às disputas.
Em setembro, o Ginásio Waldemar Blatkauskas recebeu o Troféu Piracicaba de Ginástica Acrobática, que reuniu cerca de 200 atletas de quatro cidades, do nível 2 (iniciação) ao nível 7 (avançado), em pares e grupos femininos. Participaram equipes da Academia Bia Lackner (São Pedro), Prefeitura de Saltinho, Liceu Jardim de Santo André e do PDB da Secretaria Municipal de Esportes
Susto em Brasília
Dezoito atletas da equipe de ginástica acrobática de Piracicaba se envolveram em um acidente de trânsito no início de novembro, em Brasília. A van que transportava a delegação capotou após bater em um automóvel e colidir com um poste de energia elétrica no bairro Jardim Botânico, dentro de um condomínio residencial.
O grupo retornava das disputas do Campeonato Brasileiro da modalidade quando o acidente ocorreu. Três pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico em unidades hospitalares da capital federal.
Após alguns dias de internação, os feridos receberam alta e não apresentaram sequelas decorrentes do acidente. Todos os ocupantes da van se recuperaram.