Todos os estados e o Distrito Federal acessaram a plataforma desenvolvida pelo Ministério dos Transportes. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia lideram o volume de acessos. Mais de 270 mil indivíduos já iniciaram o curso teórico, que é oferecido gratuitamente.

O lançamento do novo modelo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gerou uma adesão expressiva por parte dos cidadãos. Desde a última terça-feira (9), data de implementação, o aplicativo CNH do Brasil registrou 7,4 milhões de usuários.

A nova sistemática permite que o candidato inicie o requerimento via telefone celular e realize a capacitação teórica sem custos. O curso é disponibilizado em formatos diversos, incluindo material em texto, podcasts e vídeos. A plataforma também oferece simulados, um banco de questões e materiais complementares, mantendo o acompanhamento do cidadão até a realização da prova teórica presencial no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Todas as etapas pré-exames podem ser monitoradas por meio do aplicativo.

O programa CNH do Brasil tem como objetivo expandir o acesso ao documento e incorporar milhões de brasileiros que não o possuem, frequentemente devido ao custo. A modernização proposta simplifica as fases e expande as ferramentas de preparação, com potencial para reduzir em até 80% o valor total da CNH, cujo custo pode alcançar R$ 5 mil em certas regiões.

Impacto e novas disposições

A iniciativa engloba também a implementação de novas normativas. Entre elas, destaca-se o incentivo ao motorista responsável, por meio da renovação automática da CNH para aqueles sem registro de infrações. Além disso, a legislação autoriza o uso da versão digital do documento e estabelece uma redução de 40% no custo dos exames médico e psicotécnico.