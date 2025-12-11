A caçada está aberta. A Polícia Civil de Piracicaba intensificou as buscas por José Costa de Oliveira Junior, o temido “Nóia”, último integrante do trio acusado de executar brutalmente Jakson Benedito Barbosa, 51, morto com violentas pedradas na cabeça na madrugada de 1º de dezembro, em uma área próxima a um motel em Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A execução, descrita como cruel, começou quando o grupo decidiu armar uma emboscada para a vítima. Segundo a Delegacia de Homicídios, comandada pela delegada Juliana Ricci, um dos criminosos bateu no portão da residência de Jakson, pedindo água. O gesto aparentemente inocente abriu caminho para a invasão: em poucos segundos, os três suspeitos dominaram o morador e o arrastaram para fora.