A caçada está aberta. A Polícia Civil de Piracicaba intensificou as buscas por José Costa de Oliveira Junior, o temido “Nóia”, último integrante do trio acusado de executar brutalmente Jakson Benedito Barbosa, 51, morto com violentas pedradas na cabeça na madrugada de 1º de dezembro, em uma área próxima a um motel em Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba.
A execução, descrita como cruel, começou quando o grupo decidiu armar uma emboscada para a vítima. Segundo a Delegacia de Homicídios, comandada pela delegada Juliana Ricci, um dos criminosos bateu no portão da residência de Jakson, pedindo água. O gesto aparentemente inocente abriu caminho para a invasão: em poucos segundos, os três suspeitos dominaram o morador e o arrastaram para fora.
Jakson foi agredido. As pedradas que tiraram sua vida revelam a frieza do trio. Após o assassinato, eles roubaram seus pertences, abandonaram o corpo ao lado do motel e fugiram.
A caçada ganhou força nesta terça-feira (9), quando dois dos assassinos foram presos na cidade de Cravinhos, após protagonizarem mais um episódio de terror: sequestraram uma motorista de aplicativo em Piracicaba, que conseguiu salvar a própria vida ao pular do carro em movimento. O ato desesperado da vítima foi crucial para que a polícia localizasse e capturasse a dupla.
Com as prisões, a investigação confirmou o que já se suspeitava: o crime contra Jakson foi latrocínio, roubo seguido de morte. Contudo, o terceiro criminoso — “Nóia”, considerado extremamente perigoso — segue foragido.
A Polícia Civil está “no encalço” do fugitivo. A expectativa é de que “Nóia” cai logo. A população pode ajudar.
Informações sobre o paradeiro de José Costa de Oliveira Junior, o “Nóia”, podem ser repassadas ao DEIC de Piracicaba, pelo telefone (19) 3421-6169. O sigilo é garantido.
A cidade aguarda o desfecho dessa perseguição — e a prisão do último homem que falta para fechar o círculo sobre esse crime brutal.