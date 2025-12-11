13 de dezembro de 2025
NÃO ESCAPOU

Polícia prende 'Nóia', do trio que matou homem a pedradas

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
José Costa, o 'Nóia' foi preso no estado de Alagoas.
José Costa, o 'Nóia' foi preso no estado de Alagoas.

  A fuga de José Costa de Oliveira Junior, o “Nóia”, durou pouco. Apontado como o terceiro integrante do grupo que roubou e assassinou brutalmente um homem no dia 1º de dezembro, ele foi localizado e preso no estado de Alagoas, encerrando a caçada policial que já havia levado à captura dos outros dois comparsas na última terça-feira, em Cravinhos.

A prisão só foi possível graças a uma investigação rápida, precisa e implacável da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba. Após rastrear os movimentos do suspeito, os agentes descobriram que “Nóia” havia se escondido na casa de um familiar em Barra Nova, no município de Marechal Deodoro. A Polícia Civil alagoana foi acionada e efetuou a detenção sem resistência.

Segundo a polícia, o trio agiu com frieza desde o primeiro momento. Um dos criminosos bateu no portão da casa de Jakson — a vítima — pedindo água, um gesto aparentemente inofensivo que serviu apenas como isca. Assim que o portão se abriu, o grupo invadiu o local, dominou a vítima e a arrastou para fora.

Jakson foi submetido a um espancamento violento, sem qualquer chance de defesa. As pedradas que tiraram sua vida, conforme os investigadores, evidenciam a brutalidade do trio. Após o homicídio, os criminosos roubaram seus pertences, deixaram o corpo às margens de um motel próximo e fugiram.

Agora, com todos os envolvidos presos, os três estão à disposição da Justiça e deverão responder por latrocínio, crime que combina roubo com morte e prevê penas severas.

