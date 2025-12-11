A fuga de José Costa de Oliveira Junior, o “Nóia”, durou pouco. Apontado como o terceiro integrante do grupo que roubou e assassinou brutalmente um homem no dia 1º de dezembro, ele foi localizado e preso no estado de Alagoas, encerrando a caçada policial que já havia levado à captura dos outros dois comparsas na última terça-feira, em Cravinhos.

Veja Mais

A prisão só foi possível graças a uma investigação rápida, precisa e implacável da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba. Após rastrear os movimentos do suspeito, os agentes descobriram que “Nóia” havia se escondido na casa de um familiar em Barra Nova, no município de Marechal Deodoro. A Polícia Civil alagoana foi acionada e efetuou a detenção sem resistência.