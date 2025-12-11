13 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ASSUSTADOR!

VÍDEO: Urso ataca tratador e parque cancela atrações com animais

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais

O Parque Safari de Hangzhou, na província chinesa de Zhejiang, suspendeu permanentemente as apresentações com ursos-negros após um ataque que surpreendeu visitantes e funcionários no último sábado (06). O episódio ocorreu momentos antes do início de um espetáculo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais devido à gravação feita pelo público.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A administração relata que o comportamento do animal foi desencadeado pelo odor de um saco com cenouras e maçãs carregado por um tratador. Nos vídeos, o urso aparece derrubando o funcionário e o mantendo preso ao chão. A equipe tentou conter a situação com o que tinha à mão — cadeiras, bastões, bambu e até uma cesta de basquete — em uma intervenção que durou cerca de 40 segundos.

Mesmo afastado, o animal voltou a avançar, quase derrubando o tratador mais uma vez. Outro urso-negro que participaria do espetáculo também precisou ser removido rapidamente para evitar novos ataques.

O parque informou que ninguém se feriu e que o urso será acompanhado para garantir sua saúde física e emocional. A instituição pediu desculpas ao público e confirmou que revisará todos os protocolos de segurança e resposta a emergências.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários