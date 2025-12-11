O Parque Safari de Hangzhou, na província chinesa de Zhejiang, suspendeu permanentemente as apresentações com ursos-negros após um ataque que surpreendeu visitantes e funcionários no último sábado (06). O episódio ocorreu momentos antes do início de um espetáculo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais devido à gravação feita pelo público.

A administração relata que o comportamento do animal foi desencadeado pelo odor de um saco com cenouras e maçãs carregado por um tratador. Nos vídeos, o urso aparece derrubando o funcionário e o mantendo preso ao chão. A equipe tentou conter a situação com o que tinha à mão — cadeiras, bastões, bambu e até uma cesta de basquete — em uma intervenção que durou cerca de 40 segundos.