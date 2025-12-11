A UNESCO oficializou a inclusão da gastronomia italiana na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A decisão foi aprovada pelo Comitê Intergovernamental durante reunião em Nova Délhi, na Índia, e reconhece o conjunto de práticas alimentares que compõem o sistema culinário do país.
A proposta foi apresentada em 2023 pelos ministérios da Cultura e da Agricultura da Itália, sob o tema “Cozinha italiana: sustentabilidade e diversidade biocultural”. Em 10 de novembro de 2025, o comitê técnico da agência já havia emitido parecer favorável à inclusão.
Após o anúncio, autoridades italianas se manifestaram. Em vídeo, a primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou que o reconhecimento representa um marco para a identidade cultural do país, destacando que o sistema alimentar italiano reúne produção agrícola, técnicas culinárias e serviços de alimentação. Segundo ela, o setor depende do trabalho de produtores, chefs e equipes de restaurantes.
O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, que participou da cerimônia na Índia, declarou que receitas italianas refletem características de diferentes regiões e estão associadas a práticas de alimentação consideradas equilibradas. Ele afirmou que o resultado foi alcançado por meio de ações coordenadas entre órgãos do governo e entidades do setor.
Patrimônio que envolve práticas e tradições
A candidatura apresentada à UNESCO não se concentrou em pratos específicos, mas em um conjunto de hábitos ligados à produção, preparo e consumo de alimentos. O material destacou tradições regionais, uso de ingredientes de ciclos sazonais, variedade agrícola e práticas familiares e comunitárias.
O governo italiano avalia que a inclusão pode gerar efeitos econômicos, como aumento do turismo e valorização de produtores e estabelecimentos locais. A medida também pode fortalecer ações de proteção contra imitações e práticas comerciais irregulares.
Posição da Itália na lista da UNESCO
Com a nova inscrição, a Itália passa a contabilizar 19 elementos na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial e um item no Registro de Boas Práticas. O país considera que sua culinária se baseia em princípios de redução de desperdício e uso responsável de recursos, o que contribui para iniciativas internacionais voltadas à sustentabilidade.