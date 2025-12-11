Moradores encaminharam à redação do Jornal de Piracicaba um vídeo que registra a queda de uma motociclista na Avenida Beira Rio, próximo ao Museu da Água. De acordo com as imagens e com relatos enviados à reportagem, a condutora perdeu o controle da moto ao passar por um desnível no asfalto existente no trecho.

Após a queda, a motocicleta teve partes danificadas, e a mulher sofreu ferimentos leves. Ela recebeu ajuda de pessoas que passavam pelo local e, posteriormente, relatou que o problema no pavimento já teria sido observado por outros usuários da via.