INDIGNAÇÃO

VÍDEO: Buraco derruba motociclista na Av Beira Rio, em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
De acordo com as imagens e com relatos enviados à reportagem, a condutora perdeu o controle da moto ao passar por um desnível no asfalto existente no trecho
Moradores encaminharam à redação do Jornal de Piracicaba um vídeo que registra a queda de uma motociclista na Avenida Beira Rio, próximo ao Museu da Água. De acordo com as imagens e com relatos enviados à reportagem, a condutora perdeu o controle da moto ao passar por um desnível no asfalto existente no trecho.

Após a queda, a motocicleta teve partes danificadas, e a mulher sofreu ferimentos leves. Ela recebeu ajuda de pessoas que passavam pelo local e, posteriormente, relatou que o problema no pavimento já teria sido observado por outros usuários da via.

A motociclista informou que pretende formalizar uma solicitação às autoridades municipais para que o trecho seja avaliado e receba manutenção. Segundo ela, a condição da pista representa risco para quem utiliza a avenida diariamente.

Moradores da região afirmaram que já registraram reclamações anteriores sobre irregularidades no asfalto e que aguardam medidas da administração pública. Eles destacam que o fluxo de veículos na via é intenso e que situações semelhantes podem ocorrer caso a manutenção não seja realizada.

