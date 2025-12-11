O vendaval que atingiu a Grande São Paulo nesta quarta-feira (10) desencadeou um efeito dominó que paralisou a aviação no estado. Entre a tarde de ontem e esta quinta-feira (11), mais de 400 voos foram cancelados, transformando o Aeroporto de Congonhas no epicentro do caos aéreo.

O terminal de Congonhas amanheceu tomado por passageiros exaustos, filas extensas e incerteza generalizada. Apenas nesta quinta, foram 63 chegadas e 47 partidas suspensas. Somando os dois dias, o aeroporto já acumula 291 cancelamentos, causando remarcações sucessivas e longos períodos de espera. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, desde ontem foram interrompidos 61 pousos e 56 decolagens, embora a administradora afirme que parte da operação foi estabilizada ao longo do dia. Ainda assim, o efeito cascata sobre a malha aérea mantém atrasos em diversas rotas nacionais.