O vendaval que atingiu a Grande São Paulo nesta quarta-feira (10) desencadeou um efeito dominó que paralisou a aviação no estado. Entre a tarde de ontem e esta quinta-feira (11), mais de 400 voos foram cancelados, transformando o Aeroporto de Congonhas no epicentro do caos aéreo.
O terminal de Congonhas amanheceu tomado por passageiros exaustos, filas extensas e incerteza generalizada. Apenas nesta quinta, foram 63 chegadas e 47 partidas suspensas. Somando os dois dias, o aeroporto já acumula 291 cancelamentos, causando remarcações sucessivas e longos períodos de espera. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, desde ontem foram interrompidos 61 pousos e 56 decolagens, embora a administradora afirme que parte da operação foi estabilizada ao longo do dia. Ainda assim, o efeito cascata sobre a malha aérea mantém atrasos em diversas rotas nacionais.
As rajadas de 96,3 km/h, registradas pela primeira vez sem presença de chuva, provocaram mais de 1,5 milhão de imóveis sem energia. A falta de luz impactou diretamente o abastecimento de água em cidades como Mauá, Cajamar, Santa Isabel, Guarulhos e Itapecerica da Serra. Na capital, 235 semáforos amanheceram apagados, contribuindo para uma lentidão de 203 km.
Apesar de Congonhas já estar aberto para pousos e decolagens, as companhias alertam que a reorganização completa das operações ainda deve demorar, afetando viagens previstas para os próximos dias.