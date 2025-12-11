A Eli Lilly apresentou resultados que voltaram a movimentar o mercado de tratamentos para obesidade. Um novo medicamento injetável, ainda em fase experimental, mostrou uma eficácia considerada inédita tanto na redução de peso quanto no controle da dor provocada pela osteoartrite — condição que afeta milhões de pessoas e costuma piorar com o excesso de peso.

Os dados mais recentes, divulgados pela farmacêutica nesta quinta-feira, indicam que os voluntários que receberam a dose mais alta da substância chegaram a perder mais de 23% do peso corporal ao longo de 68 semanas. Em muitos casos, a perda foi tão acentuada que alguns participantes optaram por deixar o estudo antes do fim. A taxa de abandono foi maior entre pessoas com IMC abaixo de 35.