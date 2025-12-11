A popularização dos medicamentos injetáveis para emagrecimento abriu espaço para um mercado paralelo perigoso. Nos últimos meses, consumidores de diferentes estados relataram reações severas após usar supostas canetas de tirzepatida vendidas por atravessadores, clínicas improvisadas ou lojas informais. O que prometia perda de peso rápida acabou se tornando um problema de saúde real — e, muitas vezes, urgente.

Apesar de o Brasil permitir a manipulação de tirzepatida em condições específicas, especialistas alertam que a maior parte do que circula fora das farmácias e da rede regulada não passa de falsificação. Testes laboratoriais recentes mostraram frascos com pureza entre 7% e 14%, quando o padrão exigido para o medicamento original é 99%. Em muitos casos, o princípio ativo simplesmente não existe ou aparece misturado a substâncias desconhecidas.

Reações que acendem o alerta