No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta quinta-feira (11), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Show da banda Burning Symphony
Nesta quinta-feira (11), às 20h, a Cafeteria do Sesc Piracicaba recebe o show gratuito da banda Burning Symphony, formada por músicos do interior paulista e conhecida por misturar a força do rock e do metal com a sofisticação dos instrumentos eruditos. Com arranjos próprios, o grupo reúne bateria, flauta transversa, violoncelo e harpa céltica para reinterpretar clássicos de bandas como Iron Maiden, Metallica, Stratovarius e Pink Floyd, criando versões potentes e marcadas pela combinação inusitada entre peso e elegância sonora.
Natural de Rio Claro, a Burning Symphony se destaca pela ousadia musical e pela energia contagiante que atrai um público fiel — incluindo um fã-clube ativo. Suas performances unem criatividade, técnica e emoção, oferecendo versões intensas e cheias de personalidade. O show promete uma experiência única, que transforma grandes clássicos do rock em interpretações vigorosas e contemporâneas, garantindo uma noite de puro êxtase musical.
Quintal do Prudente
A próxima edição do Quintal do Prudente acontece nesta quinta-feira (11), às 19h, no Museu Prudente de Moraes, com apresentação gratuita do espetáculo Cordel Poético da Ema Encantada. Criado a partir da trajetória de duas décadas do tradicional Bloco da Ema, o show leva ao palco o espírito festivo e a energia comunitária da manifestação piracicabana, misturando música, poesia e narrativas inspiradas no cordel nordestino. A performance reúne artistas como Tony Azevedo, João Ribeiro, Ely Silva, Leonardo Ramos, Ximbicatuba e Fabrício Félix, além da participação especial da cantora Patrícia Ribeiro.
O espetáculo propõe uma experiência sensorial que une corpo, palavra, música e imagem para celebrar ancestralidade, memória e cultura popular. No Quintal do Prudente, o público também encontrará um ambiente intimista com venda de comidas e bebidas, reforçando a proposta do projeto de valorizar talentos locais na área externa do museu — espaço marcado pelas jabuticabeiras do antigo quintal de Prudente de Moraes. O evento conta com apoio da Piracerva e da Vibeer.
Amanhã: Lazzo Matumbi canta Luiz Melodia
Lazzo Matumbi, ex-vocalista do Ilê Aiyê, se apresenta no Sesc Piracicaba na sexta-feira (12), às 20h, com um show dedicado à obra de Luiz Melodia. O repertório reúne clássicos como “Juventude Transviada”, “Pérola Negra”, “Negro Gato”, “Magrelinha” e “Estácio Hollyday Estácio”, em novos arranjos com formação completa de sopros, bateria, guitarra, baixo, teclados e backing vocals. O espetáculo foi criado especialmente para a 29ª edição do Prêmio da Música Brasileira.
Além das músicas de Melodia, Lazzo também interpreta sucessos de sua própria carreira, como “Do jeito que seu nêgo gosta” e “Alegria da cidade”, trazendo ao público a força de sua voz e sua ligação com a música negra brasileira. Os ingressos custam R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), e estão disponíveis no site do Sesc Piracicaba.