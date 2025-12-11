No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta quinta-feira (11), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

Nesta quinta-feira (11), às 20h, a Cafeteria do Sesc Piracicaba recebe o show gratuito da banda Burning Symphony, formada por músicos do interior paulista e conhecida por misturar a força do rock e do metal com a sofisticação dos instrumentos eruditos. Com arranjos próprios, o grupo reúne bateria, flauta transversa, violoncelo e harpa céltica para reinterpretar clássicos de bandas como Iron Maiden, Metallica, Stratovarius e Pink Floyd, criando versões potentes e marcadas pela combinação inusitada entre peso e elegância sonora.

Natural de Rio Claro, a Burning Symphony se destaca pela ousadia musical e pela energia contagiante que atrai um público fiel — incluindo um fã-clube ativo. Suas performances unem criatividade, técnica e emoção, oferecendo versões intensas e cheias de personalidade. O show promete uma experiência única, que transforma grandes clássicos do rock em interpretações vigorosas e contemporâneas, garantindo uma noite de puro êxtase musical.

