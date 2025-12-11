13 de dezembro de 2025
ORTOGRAFIA

SAIBA as 8 palavras com 'G' que muita gente ainda escreve com 'J'

Por Da redação
| Tempo de leitura: 2 min
Erros ortográficos fazem parte da rotina de qualquer falante de português, mas algumas confusões seguem firmes mesmo entre quem domina bem a escrita. Entre as mais frequentes está a troca entre G e J — um tropeço que persiste há décadas e que sempre reaparece em provas, concursos e conversas online. O motivo é simples: no português brasileiro, o G diante de E e I produz o mesmo som do J. A semelhança deixa a grafia vulnerável à escrita “pelo ouvido”, especialmente em palavras aprendidas na oralidade ou herdadas do latim e do francês, que mantêm o G suave.

A seguir, saiba mais sobre oito termos que lideram o ranking de erros e que, apesar da pronúncia, devem sempre ser escritos com G.

  • Geringonça: Entre os deslizes mais comuns está “jeringonça”. O termo correto — geringonça — designa algo improvisado, instável ou malfeito.
  • Gesto: Mesmo com som de J, a forma certa é gesto. A palavra vem do latim gestus e mantém o G desde a origem.
  • Engenho: Não existe “enjenho”. Engenho aparece em toda a família de palavras ligadas a criar, inventar, planejar.
  • Geleia: A grafia francesa gelée inspirou o termo em português, por isso permanece com G. A escrita “jeleia” é bastante comum, mas incorreta.
  • Gíria: Outro erro frequente é “jíria”. A forma oficial é gíria, usada para indicar expressões típicas de grupos sociais.
  • Congelar: A relação direta com gelar faz com que o verbo necessariamente comece com G — nada de “conjelar”.
  • Gentileza: Apesar da sonoridade suave, gentileza segue o padrão de palavras como “gente” e “gentil”, todas iniciadas com G.
  • Gargalhadas: Alguns registros já flagraram “jas gargalhadas”, mas o correto é gargalhadas, referência a risadas intensas.

Por que a confusão persiste?

A principal razão está na fonética: o ouvido não distingue o som do G suave do J, o que força o falante a confiar na memória visual. Como muitas dessas palavras circulam mais na fala do que na escrita, o erro se repete até virar hábito.

Para reduzir dúvidas, especialistas recomendam reforçar a leitura, observar famílias de palavras (como “gelo”, “gelar”, “congelar”), consultar dicionários em casos duvidosos e anotar ocorrências frequentes. Pequenos cuidados ajudam a fixar as grafias corretas e deixam a escrita mais clara e confiante.

