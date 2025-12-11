O espaço passa a integrar de forma definitiva a estrutura da Unicamp, após um amplo processo de revitalização e transferência do acervo — um trabalho elogiado por todos os presentes e apontado como um marco para a preservação da história da odontologia no Estado.

Piracicaba ganhou oficialmente, nesta quarta-feira (10), um novo espaço dedicado à memória científica e cultural da cidade. A inauguração do Museu de Odontologia da FOP/Unicamp reuniu autoridades, professores, estudantes, ex-alunos e representantes de entidades da área em uma cerimônia marcada por emoção e reconhecimento histórico. O evento aconteceu às 9h, no prédio central da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na Rua Dom Pedro II, 627.

Com cerca de 20 mil itens, o novo museu surpreendeu o público logo na abertura. As exposições trazem gabinetes, instrumentos, equipamentos auxiliares, fotografias, documentos e peças raras que contam a evolução da odontologia desde o final do século 19. Visitantes elogiaram a organização, a curadoria e a forma como as narrativas históricas foram apresentadas.

Entre os destaques, estão coleções que retratam a trajetória das instituições formadoras da área na cidade, como a Escola de Farmácia e Odontologia Washington Luiz/Prudente de Moraes, a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Piracicaba e a própria FOP/Unicamp.

Durante a cerimônia, foram relembrados os mais de 60 anos de história do projeto, iniciado pela APCD-Piracicaba na década de 1960. Homenagens especiais destacaram os nomes que mantiveram vivo o museu ao longo do tempo. A parceria entre Unicamp, APCD, SOPRE, CRO-SP e diversas frentes da universidade foi apontada como fundamental para que o acervo fosse preservado e ampliado.