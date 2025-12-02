Dois terços dos suplementos alimentares avaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apresentam algum tipo de irregularidade, segundo o levantamento mais recente do órgão. Falhas em ingredientes, dosagem, validade e ausência de testes obrigatórios de pureza e estabilidade estão entre os problemas identificados, expondo a fragilidade da fiscalização em um mercado de crescimento acelerado.

VEJA MAIS:



A alta taxa de reprovação, que atingiu 65% dos produtos analisados até julho de 2025, ocorre em um cenário de forte expansão do setor. Dados do Sindusfarma de 2025 mostraram um salto de 37% no volume de vendas de vitaminas e suplementos no ano anterior.