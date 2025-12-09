09 de dezembro de 2025
E VEM MAIS CHUVA

Chuvas elevam nível do rio Piracicaba e acendem sinal de alerta

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
O aumento ocorre após um período de redução no nível do rio, influenciado pela falta de precipitações nos últimos dias
O aumento ocorre após um período de redução no nível do rio, influenciado pela falta de precipitações nos últimos dias

O rio Piracicaba está quase atingindo o nível de 2 metros. Na tarde desta terça-feira (9), o rio atingiu 1,80 metro após chuvas constantes registradas no município. O aumento ocorre após um período de redução no nível do rio, influenciado pela falta de precipitações nos últimos dias, que manteve os índices abaixo da média histórica para o mês.

Saiba Mais:

Segundo órgãos de monitoramento, o acumulado de chuva das últimas 24 horas contribuiu para a elevação do volume de água. A previsão indica que o tempo seguirá instável durante a semana, o que pode gerar novas oscilações no nível hidrológico.

A Defesa Civil orienta que moradores de áreas próximas às margens reforcem a atenção, especialmente em locais com histórico de alagamento. A recomendação inclui acompanhamento de alertas oficiais e acionamento do número 199 em situações emergenciais.

Equipes municipais seguem observando o comportamento do rio e avaliando possíveis impactos em pontos mais vulneráveis da cidade. Atualizações serão divulgadas conforme novas informações forem confirmadas.

