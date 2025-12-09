O rio Piracicaba está quase atingindo o nível de 2 metros. Na tarde desta terça-feira (9), o rio atingiu 1,80 metro após chuvas constantes registradas no município. O aumento ocorre após um período de redução no nível do rio, influenciado pela falta de precipitações nos últimos dias, que manteve os índices abaixo da média histórica para o mês.
Saiba Mais:
- Desmoronamento atinge serra na região de Piracicaba após chuvas
- Bloco gigante de nuvens 'engole' e escurece Piracicaba
Segundo órgãos de monitoramento, o acumulado de chuva das últimas 24 horas contribuiu para a elevação do volume de água. A previsão indica que o tempo seguirá instável durante a semana, o que pode gerar novas oscilações no nível hidrológico.
A Defesa Civil orienta que moradores de áreas próximas às margens reforcem a atenção, especialmente em locais com histórico de alagamento. A recomendação inclui acompanhamento de alertas oficiais e acionamento do número 199 em situações emergenciais.
Equipes municipais seguem observando o comportamento do rio e avaliando possíveis impactos em pontos mais vulneráveis da cidade. Atualizações serão divulgadas conforme novas informações forem confirmadas.