O rio Piracicaba está quase atingindo o nível de 2 metros. Na tarde desta terça-feira (9), o rio atingiu 1,80 metro após chuvas constantes registradas no município. O aumento ocorre após um período de redução no nível do rio, influenciado pela falta de precipitações nos últimos dias, que manteve os índices abaixo da média histórica para o mês.

Segundo órgãos de monitoramento, o acumulado de chuva das últimas 24 horas contribuiu para a elevação do volume de água. A previsão indica que o tempo seguirá instável durante a semana, o que pode gerar novas oscilações no nível hidrológico.