JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
SOLIDÃO OU PAZ?

Quase metade dos brasileiros estão solteiros revela estudo; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Atualmente cerca de 81 milhões de pessoas no Brasil estão sem parceiro(a)
Uma nova pesquisa feita pela investbr revela que metades dos brasileiros estão escolhendo ficar solteiros pela primeira vez, atualmente cerca de 81 milhões de pessoas no Brasil estão sem parceiro(a).

Saiba Mais:

Os números mostram uma virada histórica: tem mais solteiros do que casados, e morar sozinho virou rotina em milhões de lares.

Mesmo com apps e redes sociais cheios de opções, especialistas dizem que ficou mais difícil criar vínculos reais. Muita oferta, pouco compromisso — e relações longas estão sumindo.

Além disso, cresce o relato de mulheres acima dos 30 e mães solo dizendo que não conseguem mais encontrar namorados. Muitas afirmam que os homens evitam compromisso e preferem relações rápidas.

Fonte: investbr

