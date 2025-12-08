Profissionais de saúde apontam que exercícios com regularidade favorecem o ritmo do intestino. Caminhar, pedalar, nadar ou realizar corrida leve podem contribuir para o processo de digestão e para o trânsito intestinal.

Eles informam que a prática contínua de exercícios promove efeitos em todo o sistema gastrointestinal. Atividades aeróbicas moderadas apresentam potencial para diminuir gases e distensão abdominal por meio do estímulo ao fluxo sanguíneo, à motilidade e à interação com a microbiota intestinal. O movimento auxilia no equilíbrio entre cérebro e intestino, com impacto sobre sintomas ligados ao estresse e à ansiedade.