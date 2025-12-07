Um motociclista morreu na noite deste sábado (6), após bater na traseira de um caminhão baú na Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), a Limeira-Mogi Mirim, próximo ao bairro do Pinhal, em trecho de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo informações, o motorista do caminhão sentiu uma pancada na traseira do veículo,no km 104. Ao descer encontrou o motociclista caído entre as duas faixas da pista. Equipes da Polícia Militar (PM) e da concessionária Intervias foram acionadas, porém o óbito da vítima foi constatado no local.