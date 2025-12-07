07 de dezembro de 2025
Motociclista bate em caminhão e morre na SP 147

O condutor da moto morreu ao bater na traseira de um caminhão baú.
O condutor da moto morreu ao bater na traseira de um caminhão baú.

 Um motociclista morreu na noite deste sábado (6), após bater na traseira de um caminhão baú na Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), a Limeira-Mogi Mirim, próximo ao bairro do Pinhal, em trecho de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo informações, o motorista do caminhão sentiu uma pancada na traseira do veículo,no km 104. Ao descer encontrou o motociclista caído entre as duas faixas da pista. Equipes da Polícia Militar (PM) e da concessionária Intervias foram acionadas, porém o óbito da vítima foi constatado no local.

A rodovia teve uma das faixas interditada para o trabalho das equipes. O caminhão, que transportava papelão, saiu de Monte Mor para uma entega em Limeira.

