EM PIRACICABA

Veja como ajudar a concluir a reforma da matriz Santa Teresinha

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Objetivo é finalizar trabalhos de restauração da antiga matriz do bairro.
A Paróquia Santa Teresinha, em Piracicaba, realiza no próximo dia 7 de dezembro, às 14h, um evento para arrecadar fundos destinados ao restauro da antiga matriz de Santa Teresinha. O templo, que completará um século de existência em 2027, passa por obras de recuperação e reforma com objetivo de preservar não somente a estrutura do patrimônio, mas a história da comunidade.

O padre Claudemir da Silva, pároco da Paróquia Santa Teresinha e vigário-geral da Diocese de Piracicaba, explica que a arrecadação contribuirá diretamente para a conclusão do restauro do templo, carinhosamente chamado pela comunidade de “igrejinha” antiga. “Já estamos trabalhando no restauro e reforma dela. Então, a gente vai fazer esse evento para arrecadar fundos para ajudar no término desse trabalho na nossa antiga igrejinha de Santa Teresinha.”

O evento Show de Prêmios, que acontece na sede da Paróquia Santa Teresinha (R. Virgílio da Silva Fagundes, 368 - Piracicaba), oferecerá aos participantes a chance de concorrer a mais de R$ 10.000,00 em prêmios. Os interessados podem adquirir seus bilhetes ao valor de R$ 50,00 cada. Entre os prêmios principais estão valores em dinheiro, com o terceiro prêmio de R$ 4.000,00, o segundo de R$ 2.000,00 e o primeiro de R$ 1.000,00.

Mais informações e detalhes sobre a aquisição dos bilhetes podem ser obtidas pelo telefone (19) 99790-1243.

