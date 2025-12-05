A Paróquia Santa Teresinha, em Piracicaba, realiza no próximo dia 7 de dezembro, às 14h, um evento para arrecadar fundos destinados ao restauro da antiga matriz de Santa Teresinha. O templo, que completará um século de existência em 2027, passa por obras de recuperação e reforma com objetivo de preservar não somente a estrutura do patrimônio, mas a história da comunidade.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O padre Claudemir da Silva, pároco da Paróquia Santa Teresinha e vigário-geral da Diocese de Piracicaba, explica que a arrecadação contribuirá diretamente para a conclusão do restauro do templo, carinhosamente chamado pela comunidade de “igrejinha” antiga. “Já estamos trabalhando no restauro e reforma dela. Então, a gente vai fazer esse evento para arrecadar fundos para ajudar no término desse trabalho na nossa antiga igrejinha de Santa Teresinha.”