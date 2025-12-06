O ano de 2026 inaugura um período de renovação, ação consciente e concretização de projetos, segundo o Guia Astrológico de 2026, do Astrolink. Depois de anos marcados por instabilidades e transformações profundas, o cosmos favorece a consolidação do aprendizado e a materialização de metas com mais propósito.
O encontro entre Saturno e Netuno em Áries abre um ciclo que mistura sonho e realidade, exigindo atitudes maduras e alinhadas ao propósito individual. Urano em Gêmeos acelera ideias e formas de comunicação, enquanto Júpiter em Leão — a partir do segundo semestre — estimula entusiasmo, criatividade e protagonismo. Plutão em Aquário segue impulsionando mudanças coletivas e tecnológicas de longo alcance.
Em 2026, a palavra de ordem é clareza: avançar, sim, mas com sentido. A seguir, veja a previsão para cada signo:
Áries
Um ano de renovação e foco. Com Saturno e Netuno em seu signo, atitudes impulsivas dão lugar a escolhas maduras e estratégicas. Paciência e constância serão essenciais para transformar energia em conquistas sólidas.
Touro
O fim do trânsito de Urano traz alívio e estabilidade. 2026 favorece construções duradouras, maior clareza emocional e decisões conscientes. Flexibilidade será crucial para equilibrar segurança e movimento.
Gêmeos
Com Urano no signo, o ano amplia criatividade e inovação. Muitas ideias surgem, mas será preciso foco para concretizá-las. O período é ideal para testar, aprender e transformar inspiração em resultados reais.
Câncer
Júpiter renova sua energia e fortalece vínculos. Projetos importantes ganham impulso, mas será necessário equilibrar autocuidado e responsabilidades. Respeitar o próprio ritmo traz clareza nas decisões.
Leão
Júpiter em Leão, no segundo semestre, aumenta visibilidade e oportunidades. O desafio será equilibrar entusiasmo e consistência para construir algo duradouro — não apenas brilhante.
Virgem
2026 traz reorganização e alívio. É um ano produtivo para simplificar rotinas, aplicar soluções práticas e consolidar projetos. Virgem se torna referência em eficiência e discernimento.
Libra
Saturno e Netuno desafiam Libra a sustentar limites com firmeza. O período traz amadurecimento e relações mais autênticas. Urano favorece ideias novas, enquanto Júpiter amplia conexões importantes.
Escorpião
Um ano de reconstrução interna. Questões antigas podem ressurgir para serem resolvidas definitivamente. Intuição forte, transformações emocionais e mudanças profundas marcam o período.
Sagitário
A confiança volta com força. Saturno ajuda a transformar entusiasmo em planejamento concreto. Parcerias e comunicação passam por ajustes, e Júpiter amplia conquistas no segundo semestre.
Capricórnio
Revisão e estrutura. O ano pede reorganização de projetos e foco no essencial. Experiência e inovação caminham juntas, enquanto alianças crescem sob cautela. Menos é mais.
Aquário
Com Plutão no signo, 2026 impulsiona maturidade e realização. Saturno traz foco para transformar ideias em conquistas práticas. Reconhecimento profissional e relações autênticas se fortalecem.
Peixes
Após um ciclo exigente, 2026 traz alívio e fluidez. A saída de Saturno e Netuno do signo libera pressões e reacende a criatividade. Áreas como arte, cura e espiritualidade ganham destaque.