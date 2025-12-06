O ano de 2026 inaugura um período de renovação, ação consciente e concretização de projetos, segundo o Guia Astrológico de 2026, do Astrolink. Depois de anos marcados por instabilidades e transformações profundas, o cosmos favorece a consolidação do aprendizado e a materialização de metas com mais propósito.

O encontro entre Saturno e Netuno em Áries abre um ciclo que mistura sonho e realidade, exigindo atitudes maduras e alinhadas ao propósito individual. Urano em Gêmeos acelera ideias e formas de comunicação, enquanto Júpiter em Leão — a partir do segundo semestre — estimula entusiasmo, criatividade e protagonismo. Plutão em Aquário segue impulsionando mudanças coletivas e tecnológicas de longo alcance.