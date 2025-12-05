05 de dezembro de 2025
Giro Cultural: Veja o que acontece HOJE em Piracicaba

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 3 min
Fernando Oliveira, curador da mostra, posiciona um dos quadros que estarão expostos no 54º SAC.

No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta sexta-feira (05), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

30º Encontro de Corais “Luzes & Vozes”

A 30ª edição do Encontro de Corais “Luzes & Vozes”, realizada pela Esalq/USP, termina nesta sexta-feira (05), celebrando um dos eventos culturais mais tradicionais de Piracicaba. Criado em 1996, o festival reúne corais de diversas cidades, instituições, igrejas e comunidades, promovendo integração por meio da música. Este ano, a programação também inclui a participação especial do Presépio Vivo da Esalq.

As apresentações, gratuitas e abertas ao público, acontecem sempre às 19h30 no Salão Nobre da Esalq. O Coral Luiz de Queiroz e o Coral Luiz de Queiroz–Noite, regidos pela maestrina Cíntia Pinotti, abrem e encerram o evento. Cada grupo tem 20 minutos de apresentação, incluindo a canção “Vinde cantai, nasceu Jesus”, de Handel. A edição comemorativa reúne formações universitárias, municipais e independentes, com repertório que vai de peças sacras a músicas populares e natalinas.

Hoje, a programação é: Presépio Vivo da Esalq; Vozes Bárbaras; Coral UCademp; Rouxinóis da Apeoesp; Coral Unicamp Zíper na Boca; Coral Luiz de Queiroz; Coral Luiz de Queiroz–Noite

Natal é Aqui – São Pedro

A Estância Turística de São Pedro abriu sua programação de Natal na sexta-feira (28), no Parque Maria Angélica, com o acendimento das luzes e a chegada do Papai Noel. A agenda reuniu mais de 10 atrações gratuitas e, pela primeira vez, contou com a participação de mais de 500 moradores em diversas apresentações culturais. Entre os destaques estiveram o presépio realista criado pela artista Madalena Marques, o cortejo natalino, a Parada de Natal Especial com a Kidi + e as mini paradas nos bairros São Dimas e Theodoro Souza Barros.

A programação segue até o dia 27 de dezembro, incluindo apresentações da Escola de Música São Pedro, do Coral Municipal, da Orquestra de Viola e da Orquestra Pé de Moleque, além de espetáculo teatral e shows com Ana Sca e com a banda Aria Retrô, responsável pelo encerramento. Nesta sexta-feira (05), a programação é: 20h – Escola de Música São Pedro / Local: Praça Gustavo Teixeira.

Apresentação de Alessandro Penezzi

Nesta sexta-feira (05), às 20h, o Teatro do Sesc recebe o violonista piracicabano Alessandro Penezzi para apresentar o repertório de Sonhos, seu mais recente álbum. A apresentação é paga, com ingressos disponíveis em três categorias: R$ 12,00 (credencial plena), R$ 20,00 (meia) e R$ 40,00 (inteira).

O álbum parte de uma proposta ousada: transformar em música sensações, imagens e narrativas originadas do universo dos sonhos. Cada faixa nasce de metáforas poéticas que revelam o domínio técnico e a sensibilidade criativa de Penezzi. O show percorre ritmos como chamamé, frevo, choro, cateretê e fado, combinando a riqueza da música brasileira com referências internacionais.

Abertura do 54º Salão de Arte Contemporânea

A 54ª edição do Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba será aberta nesta sexta-feira (05), às 19h, no Armazém 14A do Engenho Central. O evento é gratuito e reúne 71 obras de 44 artistas selecionados entre 1.897 trabalhos inscritos, vindos de 20 estados brasileiros e de outros seis países. A organização destaca que a ampla participação reflete a força da arte contemporânea e a relevância do Salão como espaço público de fomento e diversidade estética.

Durante a abertura, serão entregues oito Prêmios Aquisitivos e três Prêmios de Leitura de Portfólio, reconhecendo produções e trajetórias emergentes. A mostra permanece aberta até 08/03/2026, com visitação gratuita: às terças-feiras, das 8h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, no Engenho Central.

