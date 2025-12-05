No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta sexta-feira (05), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

A 30ª edição do Encontro de Corais “Luzes & Vozes”, realizada pela Esalq/USP, termina nesta sexta-feira (05), celebrando um dos eventos culturais mais tradicionais de Piracicaba. Criado em 1996, o festival reúne corais de diversas cidades, instituições, igrejas e comunidades, promovendo integração por meio da música. Este ano, a programação também inclui a participação especial do Presépio Vivo da Esalq.

As apresentações, gratuitas e abertas ao público, acontecem sempre às 19h30 no Salão Nobre da Esalq. O Coral Luiz de Queiroz e o Coral Luiz de Queiroz–Noite, regidos pela maestrina Cíntia Pinotti, abrem e encerram o evento. Cada grupo tem 20 minutos de apresentação, incluindo a canção “Vinde cantai, nasceu Jesus”, de Handel. A edição comemorativa reúne formações universitárias, municipais e independentes, com repertório que vai de peças sacras a músicas populares e natalinas.

Hoje, a programação é: Presépio Vivo da Esalq; Vozes Bárbaras; Coral UCademp; Rouxinóis da Apeoesp; Coral Unicamp Zíper na Boca; Coral Luiz de Queiroz; Coral Luiz de Queiroz–Noite