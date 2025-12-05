A cena chamou atenção não apenas pela criatividade da bicicleta montada por ele, mas pela sintonia das crianças, que entoam as músicas com entusiasmo. “São eles que puxam: ‘papai, vamos louvar’”, contou Francisco em entrevista à TV Anhanguera, destacando que o costume começou de maneira espontânea e se tornou parte da rotina.

A rotina simples de uma família recém-chegada a Caldas Novas (GO) tomou as redes sociais nos últimos dias. Em vídeos que rapidamente viralizaram, o serralheiro Francisco Wervily Silva Lima, de 25 anos, aparece pedalando uma bicicleta adaptada enquanto canta louvores com os filhos a caminho da escola — um percurso diário de 3 km para ir e 3 km para voltar.

Casado há nove anos com Janaína Morais de Souza, o trabalhador é pai de quatro crianças. Três delas — Yasmin, 4 anos; Pedro, 6; e Davi, 8 — participam do trajeto musical diariamente. A pequena Esther, de 2 anos, deve entrar na creche no próximo ano e ainda não faz parte das cantorias matinais.

Francisco explica que os louvores sempre fizeram parte da vida da família, que frequenta a igreja desde que se mudou do Maranhão para Goiás no início do ano. Os filhos, inclusive, costumam cantar nos cultos. Para ele, a música transforma o trajeto simples em um momento de união. “A gente vai louvando e o coração fica leve. É uma paz”, descreveu.

Entre as canções mais presentes no percurso está “Não Pare”, de Midian Lima, cujo trecho cantado pelo grupo nas redes sociais ganhou milhares de compartilhamentos. Outra música que embala o caminho até a escola é “Conversão”, da Harpa Cristã.