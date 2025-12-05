05 de dezembro de 2025
EM LIBERDADE

Mounjaro em loja de celulares: Casal paga fiança e está na rua

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Polícia Civil
A dupla foi presa e o material apreendido durante a operação 'Agulhas Ocultas' da Polícia Civil.
O casal preso pela Polícia Civil, suspeito de vender e até aplicar medicamentos para emagrecimento, como Mounjaro e Tirzepatida, dentro de uma loja de celulares no centro de Piracicaba, foi colocado em liberdade ao pagar a fiança estipulada na delegacia.

 A ação fez parte da Operação Agulhas Ocultas, realizada depois que a Vigilância Sanitária recebeu uma denúncia sobre o esquema. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram muitos frascos dos remédios guardados em uma geladeira e até um espaço improvisado nos fundos da loja, com maca, seringas, algodão e outros materiais que indicavam o uso dos produtos no próprio estabelecimento. Um caderno com anotações de vendas também foi apreendido.

Na casa do casal, os agentes localizaram máquinas de cartão, celulares, tablets e mais caixas de Tirzepatida. Segundo a Polícia Civil, havia indícios de exercício ilegal da medicina, além de problemas no armazenamento e falta de autorização da Anvisa para vender ou transportar os medicamentos.

Mesmo saindo após pagar a fiança, os dois vão responder ao processo em liberdade. Todo o material encontrado ficou apreendido e o caso segue em investigação.

