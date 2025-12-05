O casal preso pela Polícia Civil, suspeito de vender e até aplicar medicamentos para emagrecimento, como Mounjaro e Tirzepatida, dentro de uma loja de celulares no centro de Piracicaba, foi colocado em liberdade ao pagar a fiança estipulada na delegacia.

A ação fez parte da Operação Agulhas Ocultas, realizada depois que a Vigilância Sanitária recebeu uma denúncia sobre o esquema. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram muitos frascos dos remédios guardados em uma geladeira e até um espaço improvisado nos fundos da loja, com maca, seringas, algodão e outros materiais que indicavam o uso dos produtos no próprio estabelecimento. Um caderno com anotações de vendas também foi apreendido.