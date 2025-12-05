O clima de comoção marcou a despedida de Wiliam Douglas Alves Corrêa, de 57 anos, que perdeu a vida depois de ser atropelado e arrastado pelo próprio caminhão, que teve a cabine desprendida em movimento, na cidade de Saltinho, na Região Metropolitana de Piracicaba. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital de Piracicaba, mas não resistiu aos ferimentos.
A despedida aconteceu no Cemitério Cabreúva em Santa Barbara D'Oeste. No velório, familiares e amigos ainda tentavam entender a tragédia repentina que interrompeu a rotina e transformou o dia da comunidade. A comoção era visível — muitos em silêncio, outros lembrando com carinho do homem descrito como trabalhador, dedicado e sempre disposto a ajudar,que morreu em um acidente sem explicação.
Segundo relatos de pessoas próximas, ele acordava cedo todos os dias, tinha orgulho do ofício no transporte e era conhecido pelo jeito simples e gentil. Do tipo que parava o que estivesse fazendo para oferecer ajuda.
Durante o enterro, o cortejo seguiu em silêncio profundo. Colegas de trabalho formaram uma pequena homenagem, cada um colocando uma flor ao lado do caixão. Muitos choravam ao lembrar do quanto ele era querido e do quanto fará falta.
O acidente ocorreu quando a cabine do caminhão se desprendeu e ele acabou atingido pelo próprio veículo. A tragédia ainda está sendo investigada, mas para quem o conhecia, nenhum laudo técnico vai traduzir a dimensão do vazio deixado.