O clima de comoção marcou a despedida de Wiliam Douglas Alves Corrêa, de 57 anos, que perdeu a vida depois de ser atropelado e arrastado pelo próprio caminhão, que teve a cabine desprendida em movimento, na cidade de Saltinho, na Região Metropolitana de Piracicaba. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital de Piracicaba, mas não resistiu aos ferimentos.

A despedida aconteceu no Cemitério Cabreúva em Santa Barbara D'Oeste. No velório, familiares e amigos ainda tentavam entender a tragédia repentina que interrompeu a rotina e transformou o dia da comunidade. A comoção era visível — muitos em silêncio, outros lembrando com carinho do homem descrito como trabalhador, dedicado e sempre disposto a ajudar,que morreu em um acidente sem explicação.