Willian chegou ao atendimento com traumatismo craniano extenso, múltiplas fraturas e grande perda de sangue. A equipe médica tentou estabilizar o quadro durante todo o dia, mas as lesões provocadas pelo atropelamento foram consideradas incompatíveis com a vida.

A tragédia registrada no bairro Azaleia, em Saltinho, na Região Metropolitana de Piracicaba, ganhou um desfecho ainda mais doloroso. Willian Douglas Alves Corrêa, de 57 anos, que havia sido socorrido em estado crítico após ser lançado da cabine e arrastado pelo próprio caminhão, morreu na noite desta terça-feira (3) no hospital de Piracicaba.

A morte confirma a gravidade do acidente que comoveu a cidade. A cabine do caminhão — que segundo testemunhas se abriu de forma repentina — fez com que o passageiro despencasse no asfalto e fosse atingido pelas rodas. Ele ainda foi arrastado por vários metros até o veículo parar ao atingir o muro de uma casa. O motorista conseguiu saltar antes da colisão e não se feriu.

Com o óbito, a Polícia Civil agora trata o caso como morte acidental com possível falha mecânica, e a perícia deve concentrar esforços no sistema de travamento da cabine. A Prefeitura e o Corpo de Bombeiros também foram comunicados para auxiliar na análise das condições do veículo.

Willian foi velado no Velório Berto Lira, em Santa Bárbara d’Oeste, e sepultado nesta quarta-feira.A família, abalada, pede por respostas — e a investigação promete esclarecer se a tragédia poderia ter sido evitada.