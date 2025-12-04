04 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
NÃO RESISTIU

Morre homem atropelado e arrastado por caminhão que abriu cabine

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
A cabine se desprendeu e o caminhão arrastou o homem na via pública.
A cabine se desprendeu e o caminhão arrastou o homem na via pública.

   A tragédia registrada no bairro Azaleia, em Saltinho, na Região Metropolitana de Piracicaba, ganhou um desfecho ainda mais doloroso. Willian Douglas Alves Corrêa, de 57 anos, que havia sido socorrido em estado crítico após ser lançado da cabine e arrastado pelo próprio caminhão, morreu na noite desta terça-feira (3) no hospital de Piracicaba.

VEJA MAIS

Willian chegou ao atendimento com traumatismo craniano extenso, múltiplas fraturas e grande perda de sangue. A equipe médica tentou estabilizar o quadro durante todo o dia, mas as lesões provocadas pelo atropelamento foram consideradas incompatíveis com a vida.

A morte confirma a gravidade do acidente que comoveu a cidade. A cabine do caminhão — que segundo testemunhas se abriu de forma repentina — fez com que o passageiro despencasse no asfalto e fosse atingido pelas rodas. Ele ainda foi arrastado por vários metros até o veículo parar ao atingir o muro de uma casa. O motorista conseguiu saltar antes da colisão e não se feriu.

Com o óbito, a Polícia Civil agora trata o caso como morte acidental com possível falha mecânica, e a perícia deve concentrar esforços no sistema de travamento da cabine. A Prefeitura e o Corpo de Bombeiros também foram comunicados para auxiliar na análise das condições do veículo.

Willian foi velado no Velório Berto Lira, em Santa Bárbara d’Oeste, e sepultado nesta quarta-feira.A família, abalada, pede por respostas — e a investigação promete esclarecer se a tragédia poderia ter sido evitada.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários