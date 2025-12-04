O início da manhã desta quinta-feira (4) foi marcado por um acidente de grande proporção na SP-191, entre Ipeúna e Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. O motociclista Silvio Cesar da Silva, de 52 anos, perdeu a vida após bater de forma violenta contra uma van que atravessava a rodovia para acessar a empresa Alfagrês.
VEJA MAIS
- Cabine de caminhão se desprende e passageiro é arrastado no asfalto
- Dono de casa de prostituição condenado a 6 anos é preso pela GCM em Piracicaba
Por volta das 6h26, a motocicleta BMW F800 R seguia no sentido Ipeúna–Rio Claro quando a van avançou na pista para realizar a conversão. A moto atingiu a lateral esquerda do veículo sem qualquer chance de desvio. Com a força da pancada, a van acabou tombando no acostamento, enquanto a moto ficou destruída sobre o asfalto.
Motoristas que trafegavam pelo trecho relataram ter visto apenas um “clarão rápido” seguido da imagem do veículo tombado e destroços espalhados por vários metros
Equipes da concessionária Eixo SP e do resgate avançado foram acionadas imediatamente. Apesar da rapidez no atendimento, Silvio já estava sem vida quando os paramédicos chegaram. O óbito foi confirmado às 6h57. O motorista da van saiu ileso.
A Polícia Militar Rodoviária isolou a área, o que gerou retenção no fluxo de veículos que seguiam para Rio Claro. A perícia técnica examinou por longo tempo o local, colhendo elementos como marcas de frenagem, posição final dos veículos e trajetória de impacto.
O caso foi encaminhado à autoridade policial, que abrirá procedimento para apurar a responsabilidade e esclarecer a dinâmica exata do acidente. A região do km 83 da SP-191 é conhecida por cruzamentos de risco, o que levanta novas discussões sobre segurança viária no trecho.