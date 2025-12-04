O início da manhã desta quinta-feira (4) foi marcado por um acidente de grande proporção na SP-191, entre Ipeúna e Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. O motociclista Silvio Cesar da Silva, de 52 anos, perdeu a vida após bater de forma violenta contra uma van que atravessava a rodovia para acessar a empresa Alfagrês.

VEJA MAIS

Por volta das 6h26, a motocicleta BMW F800 R seguia no sentido Ipeúna–Rio Claro quando a van avançou na pista para realizar a conversão. A moto atingiu a lateral esquerda do veículo sem qualquer chance de desvio. Com a força da pancada, a van acabou tombando no acostamento, enquanto a moto ficou destruída sobre o asfalto.