Um novo levantamento internacional reacendeu o debate sobre a segurança de procedimentos estéticos como harmonização facial e preenchimentos. A pesquisa aponta que, embora comuns em clínicas de todo o mundo, essas intervenções podem provocar complicações graves quando o produto atinge vasos sanguíneos do rosto.

Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, um dos riscos mais sérios é a obstrução de artérias, situação capaz de comprometer o fluxo sanguíneo e levar à morte de tecidos da pele, deformidades permanentes e, em casos extremos, até cegueira.

Estudo analisou 100 pacientes com complicações

O trabalho foi conduzido por pesquisadores ligados a centros de radiologia e dermatologia de quatro países da América Latina, além de unidades na Europa e nos Estados Unidos. Ao todo, foram avaliados 100 pacientes que desenvolveram problemas vasculares após passarem por preenchimentos estéticos entre maio de 2022 e abril de 2025.