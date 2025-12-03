A defesa do Vereador Cássio Luiz Barbosa, por intermédio dos advogados que subscrevem a presente, vem a público, diante das recentes notícias relacionadas à sua prisão, prestar os seguintes esclarecimentos:

O Vereador Cássio Luiz Barbosa recebeu com perplexidade a decisão que decretou sua prisão preventiva, após ter sido inicialmente detido em caráter temporário, sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de defesa. Ressalta-se que ele sempre colaborou com as autoridades competentes, jamais praticou qualquer conduta criminosa e agora vê sua honra e reputação gravemente comprometidas por ilações infundadas e mediáticas, destituídas de provas materiais ou circunstanciais que possam sustentar as acusações que lhe foram imputadas.

A defesa reafirma a absoluta inocência do Vereador Cássio Luiz Barbosa em relação às acusações de natureza sexual que lhe são atribuídas, imputações estas desprovidas de respaldo probatório e apresentadas sem que ao acusado fosse garantida a possibilidade de contrariá-las.

Confiamos plenamente na Justiça e estamos certos de que a verdade será devidamente restaurada ao longo da instrução processual, cumpre salientar que as medidas cautelares de prisão, sejam preventivas ou temporárias, possuem natureza excepcional, conforme previsto na Constituição Federal e na legislação processual penal, devendo ser aplicadas somente em hipóteses de real necessidade, observados os critérios de proporcionalidade, adequação e indispensabilidade. Esta defesa técnica analisou integralmente a decisão e os autos e adotará todas as medidas cabíveis para a pronta defesa de seu constituinte.

Reiteramos, ainda, o direito fundamental à presunção de inocência e o respeito ao devido processo legal, pilares essenciais do Estado Democrático de Direito.

Rogamos à opinião pública e aos veículos de imprensa que exerçam sua função com responsabilidade, evitando a reprodução de injustiças históricas como a ocorrida em 1994, no caso amplamente conhecido da Escola de Educação Infantil Base, em que seus proprietários, bem como funcionários da instituição, foram acusados injustamente de abusos sexuais contra alunos. A ampla divulgação de informações falsas destruiu irremediavelmente a reputação de pessoas inocentes, ainda que a Justiça posteriormente tenha reconhecido sua total inocência.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, sempre dentro dos limites éticos da advocacia.

Jonas Tadeu Parisotto, José Osmir Bertazzoni e Rodrigo Corrêa Godoy