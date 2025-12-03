O caso envolvendo o influenciador Thiago Schutz, conhecido nas redes como Calvo do Campari, reacendeu a discussão sobre a influência de criadores de conteúdo que difundem ideias ligadas ao movimento red pill. Ele foi detido em Salto (SP) após a namorada denunciá-lo por agressão e tentativa de forçar relação sexual, episódio que rapidamente tomou proporção nacional.

A vítima, com quem ele se relacionava há cerca de três meses, registrou agressões que foram comprovadas por exame do Instituto Médico Legal, que identificou diversas lesões. Schutz foi liberado em audiência de custódia, mas está proibido de se aproximar da mulher. Sua defesa afirma que ele coopera com a investigação.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O que é o movimento red pill e por que ele preocupa especialistas