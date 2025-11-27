O Governo de São Paulo divulgou o edital para um novo concurso público, visando o preenchimento de 200 vagas no cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual. A publicação ocorreu no Diário Oficial desta quinta-feira (27).
A remuneração inicial para a função é de R$ 21.177,10. O concurso é destinado a profissionais com nível superior em qualquer área de conhecimento.
Distribuição das Vagas
As 200 vagas estão segmentadas em duas áreas de conhecimento:
- 150 vagas para a área de Gestão Tributária.
- 50 vagas para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Inscrições e Provas
O período de inscrições será aberto em 3 de dezembro e se estenderá até 9 de janeiro de 2026. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa de inscrição fixada é de R$ 170.
As provas serão aplicadas em 16 cidades do estado, incluindo a capital e municípios como Campinas, Ribeirão Preto, Santos e São José dos Campos. Veja na íntegra o edital
Confira o cronograma de aplicação das provas objetivas:
- Prova Objetiva (P1 – Conhecimentos Gerais): Sábado, 28 de fevereiro de 2026, no período da tarde.
- Prova Objetiva (P2 – Conhecimentos Básicos): Domingo, 1º de março de 2026, no período da manhã.
- Prova Objetiva (P3 – Conhecimentos Específicos): Domingo, 1º de março de 2026, no período da tarde.