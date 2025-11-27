27 de novembro de 2025
OPORTUNIDADE

Salário de R$21 mil: Governo de SP abre concurso; como participar

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Freepik
Serão disponibilizadas 200 vagas no cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual
Serão disponibilizadas 200 vagas no cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual

O Governo de São Paulo divulgou o edital para um novo concurso público, visando o preenchimento de 200 vagas no cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual. A publicação ocorreu no Diário Oficial desta quinta-feira (27).

A remuneração inicial para a função é de R$ 21.177,10. O concurso é destinado a profissionais com nível superior em qualquer área de conhecimento.

 Distribuição das Vagas

As 200 vagas estão segmentadas em duas áreas de conhecimento:

  • 150 vagas para a área de Gestão Tributária.
  • 50 vagas para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação.

 Inscrições e Provas

O período de inscrições será aberto em 3 de dezembro e se estenderá até 9 de janeiro de 2026. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa de inscrição fixada é de R$ 170.

As provas serão aplicadas em 16 cidades do estado, incluindo a capital e municípios como Campinas, Ribeirão Preto, Santos e São José dos Campos. Veja na íntegra o edital

Confira o cronograma de aplicação das provas objetivas:

  • Prova Objetiva (P1 – Conhecimentos Gerais): Sábado, 28 de fevereiro de 2026, no período da tarde.
  • Prova Objetiva (P2 – Conhecimentos Básicos): Domingo, 1º de março de 2026, no período da manhã.
  • Prova Objetiva (P3 – Conhecimentos Específicos): Domingo, 1º de março de 2026, no período da tarde.

