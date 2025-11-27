O Governo de São Paulo divulgou o edital para um novo concurso público, visando o preenchimento de 200 vagas no cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual. A publicação ocorreu no Diário Oficial desta quinta-feira (27).

A remuneração inicial para a função é de R$ 21.177,10. O concurso é destinado a profissionais com nível superior em qualquer área de conhecimento.

Distribuição das Vagas