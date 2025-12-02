É comum que, durante a revisão veicular, seja em oficinas independentes ou concessionárias, o mecânico sugira serviços adicionais não previstos no plano de manutenção do fabricante. Embora a justificativa seja prolongar a vida útil de componentes, especialistas alertam que muitas dessas intervenções podem configurar um gasto desnecessário, popularmente conhecido como "empurrômetro".

Erwin Franieck, engenheiro da SAE Brasil, destacou ao portal UOL, que os proprietários devem questionar a real necessidade de qualquer serviço que não esteja explicitamente detalhado no manual do veículo. Intervenções fora do plano oficial podem até comprometer a garantia de fábrica, se ainda vigente.