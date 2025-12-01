De acordo com perícias anexadas ao processo, o funcionário manteve contato contínuo com solventes orgânicos, compostos aromáticos e agentes clorados — todos associados a efeitos neurológicos, hepáticos e alterações genéticas. Exames realizados em 2013 identificaram contaminação por metais pesados tanto no trabalhador quanto na filha, reforçando o nexo entre o ambiente fabril e os danos relatados.

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu manter a condenação da Eli Lilly do Brasil após concluir que a empresa falhou na proteção de um operador de produção exposto, por anos, a substâncias altamente tóxicas na fábrica de Cosmópolis (SP). A decisão, divulgada na última quinta-feira (27), também reconheceu que essa exposição contribuiu diretamente para as malformações congênitas da filha do trabalhador, nascida em 1994.

A jovem nasceu com mielomeningocele e hidrocefalia, alterações severas no desenvolvimento do tubo neural, que resultam em limitações motoras e cognitivas permanentes. Os especialistas também destacaram que a mãe poderia ter sido impactada ao lavar roupas impregnadas pelos compostos usados na fábrica, e ela posteriormente foi diagnosticada com câncer de mama.

Antes mesmo do nascimento da filha, o operador já apresentava sinais de adoecimento. Ao longo dos sete anos em que trabalhou na unidade (1988–1995), ele desenvolveu distúrbios neurológicos e comportamentais, alterações cardiovasculares e problemas hepáticos. Entre os sintomas descritos estavam crises de pânico, perda de memória, dores generalizadas, hipertensão e hepatite química.

Defesa negou vínculo, mas provas foram determinantes

A Eli Lilly contestou a relação entre as condições da criança e o ambiente industrial, alegando outros fatores de risco. Porém, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) considerou contundente o conjunto de provas, formado por inspeções técnicas, pareceres médicos e registros de exposição ocupacional. O TST concordou.