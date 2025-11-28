O cinema de Piracicaba informou que, em 28 de novembro, todos os ingressos serão vendidos por R$ 8. A ação faz parte da campanha Black do Oito, criada para ampliar o número de espectadores e estimular a circulação de público nas salas de exibição ao longo da semana.
De acordo com a administração do cinema, a iniciativa busca fortalecer o movimento do setor no período de final de ano, quando estreias e pré-estreias costumam atrair diferentes públicos. A promoção também pretende facilitar o acesso aos filmes em cartaz, oferecendo alternativas de preços durante a semana.
Nos dias 29 e 30 de novembro, o cinema adotará outra condição: todos os clientes pagarão o valor correspondente à meia-entrada. O filme Zootopia 2 ficará fora dessa oferta, mantendo sua tabela comum.
Além dos ingressos com preços reduzidos, o cinema disponibilizará o combo mega com desconto de 20%. A oferta vale para quem adquirir o produto no período da campanha e representa uma opção adicional para o público que planeja acompanhar a programação.