Pesquisadores do instituto Dog Aging Project, nos Estados Unidos, estão investigando o envelhecimento saudável em cães para descobrir formas de prolongar a vida dos animais. Enquanto a ciência trabalha em possíveis medicamentos para longevidade, o projeto já identifica medidas práticas que os tutores podem adotar para manter seus cães ativos e saudáveis por mais tempo.

VEJA MAIS:



Audrey Ruple, epidemiologista veterinária da Virginia Tech e envolvida no estudo, observa que a sociedade tem demonstrado crescente empenho em maximizar a expectativa de vida dos animais de estimação. "À medida que os seres humanos se tornaram individualmente ligados aos seus cachorros, passamos a pensar na expectativa de vida deles da mesma forma que pensamos na nossa", afirma Ruple.